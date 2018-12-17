中正紀念堂如何轉型 促轉會：應規劃撤出三軍儀隊

2018-12-17 11:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今日召開「半年任務進度報告」記者會，針對中正紀念堂未來要如何轉型，促轉會建議應解除現存地景的威權性格，重新改寫園區內各種威權象徵意涵，應規劃撤出三軍儀隊。

促轉會代主委楊翠表示，關於中正紀念堂轉型部分，促轉會揭牌以來就此議題舉辦2場專家會議、4場焦點座談、3場落實轉型正義與國家人權願景說明會，並參與文化部主辦的5場「中正紀念堂轉型願景工作坊」，前後歷經共16次會議，最後做出5項原則建議。

楊翠強調，第一項是「解除現存地景之威權性格」，目前中正紀念堂景觀，大量運用帝王宮殿、皇室陵寢的空間語彙，目的在建構黨國史觀與偉人崇拜。促轉會建議應以公共性、開放性為標準，重新改寫園區內各種威權象徵意涵，讓現存園區的詮釋權、使用權能回歸公民社會。

楊翠指出，第二為「銘記從威權統治到挑戰威權的歷史軌跡」，中正紀念堂現址曾為殖民時代軍營、威權統治時期陸軍司令部，同時也是解嚴後民間自發的政治抗議與社會運動集結地點，或可標示、保存或復原百年來國家暴力與民主追求的種種軌跡，「並不是完全抹除掉」。

楊翠談及，第三要「推動人權、民主、法治相關調查研究與普及公民教育」，中正紀念堂轉型後，未來的主管機關可承擔或協助相關研究與教育，從事國內外威權政治比較、各領域人權史料保存。

楊翠表示，第四項是「規劃能夠有效履行前述原則所列舉職能的機關」，因轉型正義在維護基本人權，如有需要可規畫獨立機構或第三部門組織，由民間人士參與運作，接受各方監督。

楊翠也說，第五項為「轉型與修法過程中，應有回應轉型正義工作的過渡措施」，中正紀念堂現為民眾日常生活休憩空間，也是知名觀光景點，為促進社會溝通、彰顯人權與民主價值，未來「國立中正紀念堂管理處組織法」相關法制作業期間，應規劃撤出三軍儀隊，舉辦民主與人權相關常設展。

楊翠提及，這5項原則是建議案，文化部目前尚未提出具體細節方案，促轉會提出大方向，總要有大方向才能回應社會改革期待。基本上中正紀念堂是一個大文本，對於是否拆除迴廊有一些討論，如迴廊是否擺不同東西，它的威權話語就會被打散，這當中有很大空間可論述，來打散威權象徵。

針對三軍儀隊退出中正紀念堂時程？楊翠指出，關於三軍儀隊部分有規劃第三次會議，將與文化部進行細部討論後決定，促轉會另外也會與國防部進行溝通，會一步一步嚴謹進行。

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