政府補助3千多萬卻不受監督 立委批台亞會「真的很怪」

2018-12-17 11:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣亞洲交流基金會（台亞會）由外交部編列約3880萬元預算成立，明年續編3700萬，協助推動新南向政策，但定位為民間團體。朝野立委今天在立法院外委會質詢時齊轟外交部編列預算補助，而13位董事中有10位是政府代表，卻不受立院監督，「這個單位真的很怪」。

立法院外交及國防委員會今天審查外交部預算，外交部長吳釗燮列席並備詢。民進黨立委羅致政質詢時先問道台亞會有無列席，吳釗燮回答台亞會是政府協助設立，但是民間單位，並不用列席。羅致政追問說，台亞會不用列席，但民主基金會及國合會都列席，根據6月通過的《財團法人法》，分成政府捐助、民間捐助，到底台亞會是政府還是民間單位？吳釗燮回應，應屬於「民間捐助」。

羅致政接著，根據台亞會章程，基金會目標是募款1億，目前4200萬由民間捐助。根據《財團法人法》，民間捐助屬低度監督，政府捐助則屬高度監督，包括薪資、人事安排都很清楚。但既然台亞會是民間單位，為何外交部明年還要編3700萬給台亞會？

吳釗燮回答，編列目的是要推行新南向政策。但羅直言，既然是民間單位，不用備詢、不用受監督，外交部還要編列3700萬，「這樣合理嗎？」且根據章程，台亞會每年經費不得少於4000萬，募款目標1億元，明年度外交部既編3700萬，自籌款是多少？還是全部由外交部補助？

外交部亞太司司長葛葆萱回答，「目前是這樣規劃」。羅致政並出示董事名單，13位董事中有10人政府官員、外交部、經濟部，若是純粹民間單位，憑什麼要安排政府董事？「這個單位很怪」。

國民黨立委江啟臣質詢時也說，如果只是為了籌辦玉山論壇，不須要成立基金會。吳釗燮回應說不只是辦論壇，也包括和南亞、東南亞交流。江啟臣問，台亞會未來會否隨政黨輪替消失？吳釗燮說「希望不會」，因為新南向是政府重要工作。江啟臣說，若是像民主基金會的成立方式，「會有需要」，但台亞會不是，也看不到跨黨派的規範，直批「這麼厲害就自己去找錢，不要往國家口袋挖」。

台亞會現任董事中政府代表占76.9%，包含交通部郵電司司長王廷俊、外交部主秘李光章、外交部政務次長徐斯儉、行政院農委會副主委陳吉仲、國安會諮委傅棟成、台灣海外援助發展聯盟理事長王金英、經濟部國際貿易局局長楊珍妮、外交部亞太司司長葛葆萱、對外貿易發展協會副董事長劉世忠、行政院政務委員鄧振中、金管會國際業務處處長賴銘賢、財政部國庫署副署長顏春蘭。

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