自稱「第一名柯黑」 何志偉曾批柯「比柏油還臭還黑」

2018-12-17 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市士林大同區立委補選開打，民進黨立委參選人何志偉聲稱與台北市長柯文哲是「好朋友」，遭柯反酸「好到會說是髒髒包？」，何後來致歉，但卻又被網友翻出，何志偉曾在政論節目上痛批柯文哲「比柏油還要臭還要黑」。

今年5月民進黨提名姚文智參選台北市長後，何志偉當時評論「柯文哲現在是我們的髒髒包，吃完後一定要擦擦鼻子」，不過他在立委補選登記前，改口稱兩人是「好朋友」，遭柯文哲調侃說「好到會說我是髒髒包」，何後來致歉企圖滅火，但有網友發現何志偉曾於去年10月13日的民視政論節目《政經看民視》中，對柯文哲火力全開，還稱自己是「第一名的柯黑」。

何志偉在節目中批柯：「我們之前有議員說他是過期鮮奶，但是我越看越看他是包裝不符；白色力量用白色包裝紙，可是你打開之後，裡面比柏油還要臭還要黑。」呼籲台灣民眾，應該把柯文哲的真面目好好的看清楚。

主持人彭文正詢問何志偉，是柯粉還柯黑，何志偉直言：「我應該是最早期的第一代，也是第一名的柯黑。」聲稱柯文哲在社子島做不起來，於是開始抹黑別人，是其向來的行事作風，「自己做不好，就把大家潑一輪。」

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