鄭麗君要北市決定大巨蛋續建否 柯文哲：不拆就是要蓋

2018-12-17 11:28

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲近日因為大巨蛋議題頻頻與文化部交火，昨天更嗆聲要把會議公開「讓大家知道誰卡誰」。文化部長鄭麗君今天則反擊，北市府應該要先決定大巨蛋是否要續建，並提出具體繼計畫再與文化部討論。柯文哲今天受訪回應，大巨蛋不拆就是要蓋，不然要幹嘛，但不能不管公安，要解決安全問題。

鄭麗君則說市府應該要先向文化局配合文資審議，並把球丟回給市府，柯文哲說，公開錄影算了，對我來講能把問題解決最重要，「我們台灣社會不需要發現問題的人，更不需要製造問題的人，而是需要解決問題的人」。

柯文哲說，大巨蛋連通道一定要建，因為那是當年簽約的契約內容中的市府應辦事項，「那個本來就要蓋，不然找會議紀錄出來。」但回想當年，柯並非一開始就主張要蓋大巨蛋連通道，甫上任時就主張「能夠不蓋地下道，就不要蓋」，寧可封路，再由交通局規劃長期疏散方案，更搬出「流體力學」打槍聯通道設計。

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