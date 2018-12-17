保護國道人員生命 高公局明年試辦交通錐裝感應裝置

2018-12-17 11:26

〔記者陳宜加／台北報導〕施工事故為國道殺手，近10年奪走43條人命，而國道警察更是各警察單位中死亡率最高，近年造成5死、37傷。交通部參考國外作法，預計明年上半年試辦於交通錐上加裝「感應裝置」，只要有車撞倒交通錐就會發出警示燈光與聲響，提供人員至少有1、2秒時間反映，盼能保障生命安全。

根據統計，近10年國道施工事故奪走43條人命，另100年至今，國道警察取締或處理事故，也造成5人死亡、32人受傷，死亡率占各警察單位中最高，達1.6％。

立委李昆澤表示，國道警察值勤辛苦，今年截至11月已有57萬件違規取締，全年估60萬件，國道警察站在第一線，維護基本秩序與國道安全，立法院過去屢次建議交通部協助加強科技執法，由高公局補助設置匝道攝影機、架設空桿、紅藍爆閃燈等，以取締違規。

高公局長趙興華表示，紅藍爆閃燈由警方提出需求，已經設置，部分空桿仍須接通電源。至於保護人身安全的防撞車，他說，現有20輛配置事故處理班，協助事故分工與事後清理，若可以趕到現場就馬上派遣。

交通部代理部長王國材透露，上週與道安會等相關單位開會，初步規劃國內將首度引進交通錐感應設施，讓人知道有車接近，將由道安會補助經費優先處理。

高公局補充說明，感應裝置為6至10個一組，如同「套圈圈」一樣，套在多個交通錐上並連成一線，當有物體接近、撞倒其中一個交通錐，裝置將立即傳送訊號給其他裝置，即發出警示燈光與高分貝的警示聲響。

高公局副局長吳木富表示，國內廠商首度成功生產感應裝置，每組約10萬元，單價並不高，明年上半年將選於中部國道路段試辦，夜間施工時測試功能，預計測試半年左右，若效果良好，不排除擴大全台辦理。

他也說，每組感應裝置設置範圍約2、30公尺，若有車高速接近，預估將提供現場人員至少1、2秒反映時間，理應更能保障人身安全；而感應裝置須發射訊號，廠商已向NCC申請頻段，傳送訊號時不會造成干擾。

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