創紀錄3縣長副手！台酒董座吳容輝 回鍋嘉縣副縣長

2018-12-17 10:51

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕準嘉義縣長翁章梁今天上午公布第一波人事，副縣長由台酒董事長吳容輝回鍋，秘書長為現任縣府參議羅木興，機要秘書是退休公務員龔孟麟，教育處長鄧進權是現任彰化縣政府教育處長，經濟發展處長江振瑋為現任台中市政府經濟發展局專門委員。

翁章梁指出，這次花了很多的時間找最好的人才來為嘉義鄉親服務， 分兩波公佈一級主管，今天是第一波，19日有第二波，而為穩中求變，副縣長、秘書長和機要秘書找在地人，經發處長和教育處長則向外求才。

翁章梁表示，大家對吳容輝並不陌生，當初參選就設定要再請其回來服務，當選之後特地到台北好幾趟，第一次並未答應，經一再動之以情，終讓其首肯再返鄉服務。

翁章梁說，到縣府工作就認識羅木興，其在陳明文、張花冠兩位縣長任內都在縣長室工作，因為協看公文有問題就要和主管溝通，不僅對各局處業務熟悉，溝通協調更是其強項，是擔任秘書長的不二人選。

預計擔任副縣長的吳容輝，曾在陳明文最後1年縣長任期，以秘書長代理副縣長，並在張花冠連任之後出任副縣長，也就是連3位縣長都找他當副手，可能是台灣地方自治史第一人。

吳容輝對此強調和「翁章」是老同事，也很清楚「翁章」對地方發展的願景，而自己想繼續貢獻家鄉是這次回鍋最大動力，相信可以協助「翁章」勇敢轉型。

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