國道通行費欠費達6.5億 立委批「不得了」

2018-12-17 10:51

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查國道基金預算，立委鄭寶清表示，國道基金欠費累計已達6.5億元，平均每年增加1.4億元，成長率高達494％，複利滾動「不得了」，欠費恐將越來越多。

高公局長趙興華表示，已展開積極追討，但有83％欠費車輛屆齡報廢、10％固定不繳，針對持續欠費者強制執行，作業當中，交通部與法務部協商，移送強制執行，並以欠費大戶優先，目前已追討8000多萬元。

鄭寶清批評，欠費追繳不力，讓人覺得有利可圖，不繳費的人得到好處，舊車不繳，新車財產也要追討才能有效徵收，有方案尚未執行，累犯部分要加強。

立法院預算中心「國道公路建設管理基金」預算評估報告指出，國道通行費逾期欠費快速攀升，累計欠費已從102年底的0.29億元，至今年增為6.51億元。

無法追討者也有增加趨勢，根據高公局統計，截至今年8月，無法追討案件數達264.9萬件、累積金額1759.9萬元，分析主要原因，包括未懸掛車牌、車牌位置被遮蔽、車牌折曲變形、車牌塗污等。

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