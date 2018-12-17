中國滲透破壞台灣民主 長老教會建議建立「防衛性民主」

2018-12-17 10:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕長老教會今以愛與包容呼籲台灣社會放下成見，團結面對中國滲透。長老教會也提議，當中國利用台灣民主制度破壞民主，台灣應思考建立「防衛性民主」，防止中國政府瓦解台灣辛苦建立的民主自由。

長老教會總會議長薛伯讚、總幹事林芳仲與總會原宣幹事歐蜜偉浪今天上午召開記者會，針對台灣社會發展情勢發表《以愛與包容在民主道路上勇敢向前行》聲明，呼籲社會以台灣為主體，團結面對中國滲透。

薛伯讚說，台灣基督長老教會曾於1977年，依當時台灣的國際處境發表《人權宣言》，籲請政府「使台灣成為一個新而獨立的國家」。而經過41年，薛伯讚說，台灣有自己民選的總統、軍隊、土地，也是一個追求民主自由的國家，但面對成為邪惡帝國的新世界霸權「中國」，41年來不停止的文攻武嚇，長老教會對台灣社會發展感到憂心，因此發表聲明。

總幹事林芳仲宣讀聲明說，首先就假消息流竄議題呼籲，所有人都有責任學習判斷消息真偽，特別是新聞媒體應負起查證責任。聲明接著對同婚議題說，在大法官釋憲和公投結果下，長老教會認為應本著2014年發表的〈台灣基督長老教會同志婚姻議題牧函〉的精神，關心同志處境，並讓政府有空間擬定相關法律保障、關顧同志。

長老教會也說，從11月選舉可發現中國利用台灣民主制度操弄民主，台灣社會應該思考建立「防衛性民主」機制。林芳仲說明，有許多不希望國家走向民主的統治者，利用民主制度的脆弱和開放性攻擊民主自身。例如中國不希望有民主自由，當台灣實現民主自由時就是對中國的極權相當大的威脅，所以他用國家力量和各種作為破壞民主。林芳仲認為，台灣追求民主自由，但在防衛性民主機制做得還不夠，期待建立像美日澳等國，研擬相關法案，建立全國性的防衛機制。

長老教會強調，應以「台灣」為主體思考，團結面對中國的滲透和分化。以前人留下的民主自由為共同基礎，營造生命共同體，繼續努力以「台灣」為國名參與國際，使台灣可以向前走向世界。長老教會誠摯呼籲全體台灣人民放下成見，以愛與包容使台灣堅持面對、克服中國的威脅及孤立，走向新而獨立的國家之道路。

民進黨立委蕭美琴亦出席記者會說，這份聲明以愛與包容為基調，就是強調包容異己，愛每個台灣人，即便有時候意見不同，但希望教會是團結台灣的角色，而不是被當作打壓異己或歧視的工具，希望紛擾後省思，，讓台灣成為持續守護民主的亞洲標竿，團結面對假新聞、外在威脅與對國家主權的挑戰。

民進黨立委王定宇則說，現在需要用最大的連結團結台灣。針對防衛性民主機制，王定宇則說，面對中國政權利用民主多元和言論自由，「目的只有消滅我們的民主多元和言論自由」，是否該繼續完全開放、保護這樣的攻擊？還是設定一些安全機制？王定宇說，當看到克里米亞和早年的南越案例，而台灣面對的攻擊現在更遠遠多於歐美，應深思建立保全機制。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/