陳雲林欲見連戰 陳明通：兩岸沒有私交

2018-12-17 10:39

〔記者涂鉅旻／台北報導〕前海基會董事長江丙坤日前逝世，享壽85歲，前中國海協會會長、前國台辦主任陳雲林將來台弔唁，外傳陳也可能和國民黨榮譽主席連戰碰面。對此，陸委會主委陳明通稍早在立法院受訪表示，如與弔唁目的不相干，盼「不要橫生枝節」。陳明通稍早答詢也說，兩岸沒有私交，如陳雲林以自由行來台拜會連戰，「我們一定開這個門」。

陳明通今日赴立法院內政委員會報告明年度預算案，並備質詢。國民黨立委林奕華質詢時問，為何陳雲林和連戰碰面不適宜？且兩人都已非官員，這非常不合理。陳明通表示，他尊重委員看法，但他認為「兩岸沒有私交」。

林奕華質疑，為何陳雲林和連戰無法碰面，「這是笑話吧」？陳明通說，這是角色問題。林聞言則反駁，這是箝制自由，也傷害台灣民主自由，盼陸委會不要做出此決定，她對此嚴重提出警告。

陳明通表示，如果陳雲林以自由行方式來見連戰沒問題，但陳雲林此次以前海協會會長名義，來台弔唁前海基會董事長江丙坤，陸委會就此來台項目全力支持，讓他儘快來，如果有一天陳雲林以自由行來台見連戰，「我們一定開這個門」。

國民黨立委黃昭順稍早追問，陳雲林此次有無申請來見連戰？陳明通表示，一開始行程上有，後來雙方協調，我方呼籲此事單純化，對方也願意。

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