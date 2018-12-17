桃市小內閣變動？鄭文燦：25日以前公布

2018-12-17 10:34

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕台北榮民總醫院桃園分院今天舉辦「新任院長交接布達典禮」，桃園市長鄭文燦會後受訪原先心情不錯，面帶笑容還露齒笑，不料，當媒體問及預計什麼時候公布小內閣名單，他立即收起笑容，僅簡短表示「12月25日以前。」

榮總桃園分院今天上午在在台北榮總院長張德明監交下，由台北榮總泌尿外科權威盧星華教授接任桃園分院院長，鄭文燦會後受訪表示，桃榮在老人照顧、社區醫學，包括長照都有很好的表現，希望盧院長接任後可以爭取更多的設備、更多的預算，讓他們在急重症開刀方面，能夠有更好的資源，「相信（盧院長）會做的更好」。

媒體問及與盧星華是否有私交？鄭文燦還幽默的說：「沒有，我不是他的病人」，不料，媒體接連問到中生代承接是否為假議題？明天與總統蔡英文會面的對話內容？只見鄭文燦漸漸收起笑容，最後被問到小內閣名單公布時間，僅簡短表示，12月25日以前，預計會變動幾成？只說了句「好，公布了就會知道」，隨即離開現場。

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