全面防堵非洲豬瘟！交通部海空加強戒備

2018-12-17 10:10

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣全面警戒非洲豬瘟入侵，交通部轄管海、空運，成為防疫重點，立委今天在立法院也嚴正要求加強宣導與管理。交通部代理部長王國材表示，已跨單位強化CIQS工作，防堵疫情。

CIQS為海關檢查（Customs）、證照查驗（Immigration）、人員檢疫及動植物檢疫（Quarantine）、安全檢查及航空保安（Security），也是國門最重要安全關卡。

立委鄭寶清說，非洲豬瘟加強警戒，16日查緝量創新高，1天就有17名旅客闖關，台灣人即占13位；14至16日更已有33件，數量越來越多，交通部管理全國港口，必須協助，病毒無孔不入，查緝恐怕是冰山一角。

不只海運，連包裹都發現風險，鄭寶清說，日前金門動物醫院收到來自中國山東的郵包，紙箱密閉，幸虧警衛機警報案，才知道內有中國香腸，應全面管控。

王國材表示，交通部已透過CIQS協調，要求特別加強海關安檢作業，海運方面，兩岸定期航班近期也有檢舉案件，已要求航港局轉告CIQS加強注意，包裹部分則是由中華郵政管理，交通部也已經特別留意入關。

台灣港務公司董事長吳宗榮表示，目前旅客中心每天消毒，廚餘也由合格廠商處理，不會進到境內，港務公司並與相關單位每天、每時段持續加強宣傳工作。

立委陳歐珀也提醒，非洲豬瘟疫情蔓延嚴重，台灣與中國接近，防範工作交通部責無旁貸，應特別加強防疫單位責任與檢查工作，尤其定期航線如中遠之星、海峽號等，加上港口貨櫃、人員進出也是重要關節。

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