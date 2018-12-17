陳雲林將來台弔唁江丙坤 陳明通：人情所在

2018-12-17 09:53

〔記者涂鉅旻／台北報導〕前海基會董事長江丙坤日前逝世，享壽85歲，前中國海協會會長、前國台辦主任陳雲林將來台弔唁。對此，陸委會主委陳明通稍早受訪表示，江丙坤過去在兩岸協商方面有很大貢獻，陳雲林和江丙坤過去牽成觀光協議和兩岸三通。對於陳來台，他認為這是人情所在。

陳明通今日赴立法院內政委員會報告陸委會明年度預算案並備詢，他會前受訪表示，他個人了解，江丙坤過去對兩岸協商有很大貢獻，他在2007年回任時，全力將三通、觀光大致細項談完，並在前總統馬英九當選後，他奉前總統陳水扁之命提出簡報，馬政府也願意承接政策。而陳雲林、江丙坤也牽成觀光和三通，在政策延續上有很大貢獻。

陳明通表示，他前幾天有率陸委會一級主管向江丙坤致意，而這次陳雲林要來，他認為是人情所在。他也強調，兩岸政策縱使政黨輪替，但只要對兩岸有利的政策，都會持續，這也是民主國家重大資產。

此外，台北市、上海市「雙城論壇」將在本月20日登場，對於陸委會是否提供協助，陳明通表示，呼籲台北市政府只要因雙城論壇，邀請中國台辦的官員來台，「我們是開大門，讓他走大路」。陸委會將盡力協助讓其完成。

媒體問台北市長柯文哲是否變兩岸代言人？陳明通說，他不建議用這名詞、太政治化，畢竟「城市交流就是城市交流」，現在全民共識就是「拚經濟、少政治」。

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