黃國昌擬提案：公職人員貪污則政黨連坐處罰！

2018-12-17 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌昨（16）日於臉書發文，預告未來將提出的法條，除了將對意圖隱藏身分來源的中資、凌虐兒少之監護人強化處罰外，目前還考慮提出一條新法，即若政黨推薦的公職人員當選後，若貪污判刑確定，將處罰政黨相當於其犯罪所得之罰鍰。「一方面連坐、一方面鼓勵自清。不知大家覺得如何？」

黃國昌發文公開將提出的新法，針對中資透過借名等方式，掩飾隱匿投資者之真實身分或資金來源，以規避現行法律就中資投資特定事業之管制，將修法強化處罰，以貫徹我國經濟市場秩序與投資交易人保護。

除此之外，針對父母、監護人或實際照顧兒少之人，對於兒少施以凌虐（甚且致死或致重傷）的犯罪行為，由於我國現行法律欠缺特別規範，因此參酌德國刑法第225條，修正第286條並增設第286條之1，以提昇規範密度並強化處罰。

另外，黃國昌也表示，目前仍在考慮猶豫一個新設規範，即政黨推薦的公職人員當選後若貪污成罪，將處罰政黨相當於其犯罪所得之罰鍰。但若政黨主動舉發罪刑，或因政黨的協助而判刑確定，則不處罰政黨。「換言之，一方面連坐、一方面鼓勵自清，不知大家覺得如何？」

對此，許多網友們看到後大讚：「最認真的立委，國昌老師」、「連坐法好！這會使得貪汙大大減少，倘若政黨要包庇，事情揭露之後，這個政黨也玩完了」、「這樣一來黨紀才能用於正向約束，而將政黨政治導向利益歸於人民」。

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