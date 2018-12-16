鳳山里長聯誼會整合 促韓國瑜下放基礎建設建議權

2018-12-16 23:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區里長聯誼會分裂多年，近來在里政建設發展協會會長楊弼勝禮讓下，基層促進會會長劉啟芳完成整合，正名鳳山區里長聯誼會，展現團結，將建議新市長韓國瑜與里長建立平台，下放基礎建設建議權，未來不需要透過議員，因地制宜加速推動地方建設，有機會成為全國首創。

高市最大鳳山區有76里，誠義里長劉啟芳成立基層促進會20年，誠德里長楊弼勝年輕有為、26歲就當選里長，雙方因鳳山污水廠回饋金協調不成，楊成立里政發展協會，互別苗頭、公平競爭。

楊弼勝今年原本有機會連任，卻因車禍案件執行，與登記時間重複，無法登記參選里長，他不希望過去的付出白費，更肯定資深里長劉啟芳資歷豐富、完整，選擇禮讓促成2會整合，2名會長一同攜手合作，共同為鳳山發展打拚。

劉啟芳強調願意承擔，他認為里長太弱勢，應團結起來，捍衛自身權益，將發動里長連署，建議新市長韓國瑜與里長建立平台，下放基礎建設建議權，包括10米以下巷道鋪路、修路燈、清水溝等，尤其里長是市府的末梢神經，里長迅速為民服務，等同為市長加分。

值得一提的是，市府5年前曾提撥每年每里20萬元基層建設費，後又改為公共設施及環境改善費降為10萬元，主要作為登革熱防治經費，劉啟芳表示，高雄轄區幅員廣大，里長服務跑第一，必須因地制宜，不需要透過議員，避免選舉搶功勞，請市長當里長強力後盾。

此外，劉啟芳、楊弼勝2人一致認為高雄里長福利不足，建議韓國瑜比照雙北市福利健全，包括里長辦公室租賃、里民自強活動補助等，里長勞保需自找工會加保徒增困擾，爭取韓國瑜協助解決，由區公所一併處理，另里長究竟是民意代表或公務人員，請市長協助定位清楚。

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