中國PM2.5明隨冷氣團襲台 網友籲盧秀燕發功擋空污

2018-12-16 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕環保署最新預報指出，17日大陸冷氣團將挾帶境外污染物抵台，17日上午以北台灣影響最明顯，網友得知訊息後呼籲台中市長當選人盧秀燕「讓台中的空氣0空污哦」。

環保署發布空氣品質預測，當中顯示未來一週，台灣主要受到東北風影響，17日北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區以及馬祖、金門空品為對敏感族群不健康的「橘色提醒」；而雲嘉南沿海地區風速偏強，午後易出現揚塵現象，高屏因位於下風處，擴散條件偏差，空品恐亮起紅燈。

本報在臉書粉絲專頁貼出新聞後，3小時內累積吸引119則留言，有多位網友對此向台中市長當選人盧秀燕喊話，「盧秀燕，明天看妳表現嘍！讓台中的空氣0空污哦！不要辜負台中投票給妳的選民哦」、「出來擋空污囉，不要在那邊38了，做點正經事情」、「盧秀燕當市長，空氣變乾淨了」，寄予厚望。

環保署監資處長張順欽指出，中國北方入冬後燒煤炭，還有汽機車等工業廢氣，因此明天到來的境外污染物主要是PM2.5，提醒敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩，並多搭乘大眾運輸工具，以減少污染排放。

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