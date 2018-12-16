喊團結 卓榮泰：黨內選舉不貼標籤、不出惡言

2018-12-16 20:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕甫登記參選民進黨主席的行政院秘書長卓榮泰、內政部長徐國勇今天出席台北市議員洪健益的感恩餐會。卓榮泰受訪表示，他參選不過兩天的時間，就嗅到淡淡的選舉味道，強調這次黨主席工作須同時面臨「團結」跟「檢討」兩方面，黨內選舉「不貼標籤、不出惡言」，但黨的改造「沒有留情分、沒有上限」，而自己要先做到，未來選舉才能要求黨員。

立委段宜康日前在立法院對行政院賴清德拍桌，卻引來遭卓榮泰嗆「只會檢討別人，不如自己去選黨主席」，兩人空中交火多日。段今天於臉書貼上照片，並說相信卓的雷霆之怒是腎上腺素作用，但也想不透為什麼卓發那麼大的脾氣，並說「我的質詢立場，從頭到尾就是在檢討『我們』；如果令卓秘書長覺得我在檢討『你們』，那就是我的表達能力出了狀況」、「21年前的照片，人的關係變化很大。」

對此，卓榮泰回應，那時候大家很年輕，現在脾氣要再小一點，並說當天動怒是因為認為段宜康沒有讓賴清德有機會講話，因此站在行政院立場應說明事實，相信雙方都是就事論事，相信雙方數十年交情不會因此誤會，「年輕的時候到現在，我們還是很緊密地靠在一起。」至於雙方是否有計畫碰面，卓說，段一定有機會碰到；是否私下溝通，卓則說「這交給我們兩個去處理吧！」

有黨內立委也指出卓榮泰雖然不是中生代，但能調和鼎鼐，媒體追問中生代是否為假議題？卓澄清，中生代是事實存在，「我只是有點跨越中生代一點，心境上我們盡量學習年輕，感情上我們要對老朋友特別照顧。」

卓榮泰致詞說，他這幾天在路上都有計程車司機跟路人鼓勵，也有多年朋友說一定要改變民進黨，民進黨不能再繼續這樣下去，感受到民眾在選舉失利後的焦慮及不知所措。因此未來很重要的任務就是恢復黨員、支持者信心。

卓榮泰說，過去政府作為是否跟人民需求有差異，他檢討過去民情反應不及，讓中央政府沒辦法快速回應民意，大傷元氣；再來，所有問題集合起來要怎麼解決這點也做得不夠，一定義想辦法重新建立溝通管道。

另外，他強調，黨內選舉一定要團結，自己也要建立黨內選舉文化，否則未來立委初選、總統是否要出選這些問題要怎麼解決，更提到今年初選各地廝殺，如果未來再重演，「民進黨怎麼讓民眾會對我們有信任！」他堅持自己就要做到「黨內選舉不貼標籤、不出惡言」，未來才能要求其他黨員都做到。

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