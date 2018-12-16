參選民進黨主席 卓榮泰：想好、做好、讓人民說好

2018-12-16 20:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨七名中生代要角連署共推行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席補選。卓榮泰今於臉書粉絲頁發表首篇文章。卓榮泰表示，如果他有幸能夠帶著民主進步黨往前走，他要用三個「好」，來讓人民看見民進黨的改變，這三個好分別是，「想好、做好、讓人民說好」。

卓榮泰表示，感謝黨內七位中生代的夥伴支持，所有人都知道，他們叫他「中生代的大師兄」，已經是他能得到最年輕的稱呼，「所以一開始得知他們的想法，我和螢幕前的你們一樣驚訝」。

卓榮泰說，環顧這幾年政壇的變化，他想年紀並不是人民最在意的事情，他們在意的是政治人物有沒有為民服務的心，這才是重點。所以他接下了這個挑戰，來參與這次民進黨主席的選舉，希望我能發揮「承上啟下，連結世代」的功能，讓民進黨從現在開始，團結一心、努力為人民做事。

卓榮泰說，在選舉期間的造勢場合，「台上的我們跟到場的民眾經常有一個默契，當我們問『好不好？』的時候，民眾會大聲回答『好！』那時候的他們，是真正打從心裡相信我們。但他經常在思考，我們為人民所做的，對得起這一聲『好』嗎？」

台灣需要怎麼樣的執政黨 「大師兄」將討教

卓榮泰指出，在九合一的選舉過後，「討厭民進黨」成為了全台最大黨，經過這幾個禮拜的自我反省、深刻檢討，從蔡英文總統、賴清德院長、黨內的前輩與同志，陸續發表了不同的想法，都很值得參考。

卓榮泰表示，他想說的是，社會在意的，不是民進黨需要什麼黨主席，而是台灣需要怎麼樣的執政黨，這個問題的答案，從下到上、從青到老，各位都將是他請益的對象，有什麼新的思考、新的方向，「大師兄會找上門來，向你們一一請教」。

卓榮泰說，民進黨接下來的工作，就是針對所思考的問題，提出更周延的方法。針對人民關心的問題，要拿出對的政策、讓人民過好的生活，這是民進黨欠台灣人民的一個承諾。

卓榮泰表示，台灣人民從來沒有虧欠過民進黨，所以民進黨更應該把握台灣人民給民進黨的機會，不能只有思考，更要用行動來表現。施政的輕重緩急、社會的負面衝擊、能否完整規劃並有效執行，民進黨要站在人民這一邊發出聲音，正確的施政，要給予肯定，要檢討的政策，要確實改進。只要我們聽得進人民的聲音，人民也會看得見民進黨的改變。

卓榮泰說，黨主席不能一個人決定黨的所有問題，黨也不該成為一言堂。但多元的意見百花齊放，就難免造成外界的混淆與誤解，面對人民的需求與疑問，民進黨要讓人民清楚了解黨的立場，才能做出選擇與判斷。他相信，經過深思熟慮的結果、完整規劃的行動，一個懂得反省的政黨，會被人民接受跟認同，只有先改進自己，才有資格談論下一場勝利，這樣的政黨，才能讓人民發自內心的說好。

卓榮泰表示，爭取黨主席的位置，他並不是代表他一個人，而是帶著整個中生代反省與承擔，要讓民進黨成為一個能被信賴的團隊，重新爭取人民跟肯定，這是他們共同的目標。

卓榮泰表示，黨主席這個角色，不需要名氣、不必存私心，只需要對人民的同理心，以及把事做好的決心。他很清楚了解，競選黨主席不是爭取一個位子，而是承擔一份責任，一個整合黨內意見、向人民清楚說明與表態的責任。我要用三個好，讓民進黨重新出發。「我是卓榮泰，請大家多多指教。

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