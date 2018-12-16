貼21年前合照回想卓榮泰怒嗆 段宜康：人的關係變化很大

2018-12-16 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新潮流系立委段宜康先前因對行政院長賴清德說重話，遭行政院秘書長卓榮泰怒嗆何不參選黨主席，日前卓榮泰卻被黨內中生代聯合推薦參選，接著新潮流系大老吳乃仁「退流退黨」。段宜康今（16）日又在FB發文表示，「人的關係變化很大」。

段宜康今（16）日發臉書表示，他願意相信卓秘書長的話：11月27日中午便當會，「和他下午對記者飆我不相干；卓秘書長的雷霆之怒，是他自己的腎上腺素作用」，也因此他把前天貼文的相關文句刪除了。

段宜康接著提到，正因為如此，他越發想不透「他（卓榮泰）發那麼大的脾氣的由來」？他接著提到，尤其是行政院的檢討報告出爐，和他質詢的方向居然一致；這個疑惑就更強烈了。

段宜康表示，他的質詢立場，從頭到尾就是在檢討「我們」；「如果令卓秘書長覺得我在檢討『你們』」，那就是自己的表達能力出了狀況。

文末，段宜康淡淡寫下一句，21年前的照片，人的關係變化很大，並附了一張照片，附了一張21年的照片，照片中段宜康、卓榮泰併肩站在蘇貞昌身旁。

段宜康臉書粉專貼文：

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