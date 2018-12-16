近程自動防禦系統被指老舊拼裝 中科院：CP值高、便宜好用

2018-12-16 16:23

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院研製的近程自動化防禦系統，先後獲陸軍及海軍採購，但也有軍方內部人士說，這套系統就是用老舊的武器裝備拼裝而成，並不是先進的武器裝備，不過，中科院人士今天說，雖然是老舊裝備，但是在系統化之後，便宜又好用，CP值非常高，到國外參展時，也有多位友邦人士詢問。

所謂近程自動化防禦系統，是以國造T75-20機砲，分為單管式的XTR-101型，及雙管的XTR-102型，以及短中程的火箭彈為主要裝備，採有線遠端遙控方式執行操作，操控人員可以在安全的掩體內以遠距方式操控，減少人員傷亡，可採陸地及艦艇的固定式陣地部署，或是採用機動的車載式部署。

中科院並且研發出「集火射擊系統」，可將各個原本獨立、各打各的火砲系統，藉系統設定轉換為一個操控台同時控制多門火砲，針對設定優先目標進行集中火力攻擊。

中科院人士指出，「近程自動化防禦武器系統」，雖然不是全新科技，但優點為成本很低，運用台灣成熟的光電技術，再加上國軍現有武器系統整合而成，成本效益相當高。

他並且表示，中科院日前率團到日本參加東京國際航展，近程自動化防禦系統（複合式火箭系統）也是參展項目之一，多位國際軍火買家及友邦人士，也對台灣研製的近程自動化防禦系統感到興趣，最主要就是價廉物美。

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