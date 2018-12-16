台東推智慧城 準縣長饒慶鈴：未來續推TT Push

2018-12-16 16:25

［記者張存薇／台東報導］雖然地處偏鄉，台東縣政府積極發展智慧城市，「台東縣戶外TT-Free Wifi」開通4年多到現在，會員人數已超過18萬3000人，「TT Push踢一下」APP推動1年、會員數超過5萬人次，縣府今天下午舉行TT-Free、TT Push會員大會，將接任縣長的議長饒慶鈴也宣布，會持續推動「TT系列」，讓台東透過科技、網路與全世界交朋友。

縣長黃健庭指出，台東是全國第1個全縣布建戶外免費無線網路服務-TT-Free的縣市，自2014年開通以來，會員數已破18萬人，每人每日平均上網時間超過2小時。

而在「TT Push踢一下」APP部分，以台東金幣吸引民眾加入、讀取縣府推播訊息，縣府國際發展及計畫處長余明勳說明，會員已達5萬人，平均每月推播103則訊息，而參加店家至少158家、提供超過500種產品可用台東金幣兌換，帶動450萬元消費商機。

黃健庭說，台東縣這幾年用跳脫傳統的方式，比如用科技、網路，讓台東縣在各縣市中「後發先至」，饒慶鈴則強調，未來會持續推動，讓台東縣的智慧城市推動經驗、「TT Push踢一下」APP成為其他縣市學習的典範，也擴充台東V型人（認同台東民眾均可加入TT Push踢一下）概念，讓台東和全世界做朋友。

TT Push 踢一下APP會員破五萬人。（記者張存薇翻攝）

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