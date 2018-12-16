效法王金平「感恩之旅」？朱立倫反問：那是什麼

2018-12-16 16:01

〔記者陳心瑜／新北報導〕由於前立法院長王金平九合一大選時全台走透透輔選，最近開始「感恩之旅」，引發外界聯想是為2020暖身，外傳國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫也將投入「感恩之旅」？朱立倫先是反問「什麼是感恩之旅」？媒體表示，就是到全國各地謝票，朱立倫仍未鬆口，表示所有的國民黨候選人能夠深入基層、爭取支持，都是好事。

朱立倫卸任新北市長後的動向令外界注目，朱立倫今天出席聯合報作文比賽行程時，媒體詢問，認為總統初選應該採取全民調？或應加上黨員民調？朱立倫說，一切以民意為依歸，相信黨主席吳敦義領導的黨中央有這樣的決心，推出最符合民意、最強的候選人。

至於有不具名的黨務人士指出，全民調出現的候選人「落敗機率高」，表示徵召比較好，朱立倫則簡短回應，「都尊重，一定會更努力」。

由於出席作文比賽活動，媒體好奇「小時候的志願是什麼」？朱立倫說，自己的志願很多，大家小時候都有很多志願，現在的志願就是更努力，獲取更多民眾支持。媒體追問有想過當總統嗎？朱立倫僅回應「謝謝」。

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