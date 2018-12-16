要選立委卻以「局長」身分出席活動 陳思宇：做好份內事

2018-12-16 15:33

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市觀光傳播局長陳思宇挾「柯家軍」之姿，投入士林大同區立委補選，不過她今日接連以「觀傳局長」身分出席兩行程，引發藉行政資源輔選的質疑，連市長柯文哲受訪也形容「何必脫褲子放屁？」。陳說，活動老早敲定，盼別泛政治化，並重申她是負責任的人，做好局長份內事，不留下爛攤子，可能市長不了解局長行程，會再跟市長報告。

陳思宇今天上午先赴北投出席「大屯山超級馬拉松挑戰賽」開跑前活動，下午1時30分則出席「RYLA扶輪青年領袖營」，以 「人生就是一連串意外」為題演講，談論觀傳局業務內容，包括重點政績、吉祥物「熊讚」、台北燈節、2018台北跨年晚會、推展「台北畫刊」等，不過因都是以「觀傳局長」而非「立委參選人」身分出席，引起議論。

談到剛才學員喊「加油」，是否感覺彷彿來到選舉造勢場合，陳思宇說，活動早在好幾個月前就預定，真的只是和年輕人分享心路歷程而已，盼外界別太政治化。

媒體詢問，今天整天都是用「局長」身分出席活動，是否有跟市長請假？陳強調，活動在2、3個月前就敲定，既然答應人家要來演講，就應該現身而非逃避；若臨時取消，顯得工作態度不負責任，她希望有始有終，該做的做好。

談到柯文哲今天出席活動表示，陳思宇目前是請假狀態，既然18日就要總辭了，不需要多此一舉，「何必脫褲子放屁？」陳回應，自己是非常負責任的人，確實把該做的都做好，既然還在做局長，而不是自己丟下跑走，把爛攤子留給別人，可能市長較不了解局長行程，會再跟市長報告。

她強調，很多活動都是幾個月前就敲定，包括明天要出席的熊讚公益卡記者會也是一例；工作對我們而言，不是立刻做就立刻有，必須經過一段時間，所以要有責任心把事情做好。

媒體詢問，今天向年輕人演講，似乎沿襲柯文哲打選戰的模式？陳說，選舉就是爭取最多選民支持，自己也是年輕朋友，溝通起來比較沒有距離感，尤其她本身也是扶輪社友，倒是沒想這麼多。

至於接手局長的人選？陳說，沒有想這麼多，現在只想到跨年只剩一週，沒辦法跟同仁度過這麼重要的活動，其實內心覺得不捨。

談到有新科議員認為陳思宇若離開，同仁反而開心？陳說，做事不可能爭取百分百認同，但只要做對的事，自然有認同的人，這樣就夠了，不用考慮讓百分百的人都開心，不然很多事情無法順利進行。

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