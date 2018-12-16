借將李四川為鋪總統路？朱立倫：有責任全力協助韓市長

2018-12-16 15:11

〔記者陳心瑜／新北報導〕準高雄市長韓國瑜昨天證實，繼前交通部長葉匡時後，新北市副市長、前國民黨秘書長李四川將出任高雄市副市長，外界解讀，新北市長朱立倫「借將」韓國瑜，也是為自己2020問鼎總統大位鋪路，朱立倫今天受訪強調，「民眾投票給我們，不是為了政治」，是為了市政、為了為民服務，因此作為現任新北市長，有責任「全力協助侯市長、當韓市長的好朋友」，並讓高雄市政做好。

朱立倫今天出席第12屆聯合盃全國作文大賽受訪時回應，韓既然選上高雄市長，目前最大的責任跟壓力就是做好高雄市政，對準新北市長侯友宜來講也是如此，因此自己身為現任新北市長，有責任全力協助侯市長，當韓市長的好朋友。

由於李四川曾是外傳國民黨競選新北市長的人選，外界傳出未來留在侯團隊裡恐會格格不入的說法，因此「借將」高雄，對此，朱立倫反駁，不用想這麼多複雜的情況，表示人才是屬於所有民眾的，相信李四川能勝任高雄副市長，對他有信心。

至於朱立倫和韓國瑜如何連繫上？外傳韓國瑜多次致電朱立倫商討人事，朱立倫回應，和韓國瑜本來就是老同事、老朋友，前一段時間兩人也有共識，就是希望能建設好高雄，讓高雄翻轉，因此全力協助，雙方的共識就是李四川也有這樣的能力。

朱立倫說，民眾期待韓市長和國民黨好好建設高雄、翻轉高雄，因此自己和韓國瑜對李副市長充滿信心，相信以李四川的經驗跟能力，一定能做好高雄市副市長的角色。

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