陳思宇以局長身分出席活動惹議 柯P跳針：她有請假了

2018-12-16 15:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市觀光傳播局長陳思宇代表「柯家軍」出戰立委補選，今早卻仍以局長身份出席體育局活動，據了解，陳明天也將以局長身份出席觀傳局活動，引發「以行政資源打選舉」質疑。但市長柯文哲下午受訪談到相關議題，卻避重就輕僅不斷說，陳有請假了，既然18日小內閣就要總辭，不需要脫褲子放屁現在又遞辭呈，18日總辭後請辭就會自動生效。

柯文哲下午出席活動後接受媒體聯訪，被問及陳思宇請辭一事，他解釋，一開始也有談到要不要請辭，但他認為18日小內閣就要總辭了，何必這麼麻煩，請假到18日就會自動請辭了。

對於陳今早仍以「請假的局長」身份出席市府活動，柯文哲先是裝傻反問「陳是用什麼身份出席活動？」聽到是以局長身份，柯也只回了句「好問題」，就又再次跳針指陳思宇現在的身份應該是請假，因為何必脫褲子放屁搞2次，就18日總辭一起處理掉就好。媒體追問陳到底請假沒？柯則連聲「有有有」並快步離去。

由於柯心腹、市府顧問蔡壁如今早也和陳思宇出席同場活動，媒體下午問柯是否為他授意。柯表示他就是老話一句，這世界除了政黨，還有親戚、朋友、同一間教會等各種關係，人與人之間的關係，叫做親疏有別，這蠻正常的，還有一點，什麼關係都沒有只是剛好出現，這也是很正常啊！

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