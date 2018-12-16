被問回鍋2020年？ 馬英九未回應

2018-12-16 15:02

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九本週將發表由他口述、前總統府副秘書長蕭旭岑執筆的「八年執政回憶錄」新書，引起外界解讀，馬今出席中華文化永續發展基金會「王道永續指標成果發表會」，會前被問到是否回鍋選總統相關議題，馬僅說活動要開始了，隨即進入會場，並未做回應。

馬英九致詞時說，他有一次跟中華文化永續發展基金會董事長、前行政院長劉兆玄在總統辦公室談「王道」的問題，他們同時想到「孟子梁惠王篇」，覺得很感動。

馬英九表示，1990年聯合國大會通過決議，禁止北太平洋使用流刺網﹔流刺網是一種死亡之牆，鋪下去後所有魚都過不去，死在上面 ，甚至海鳥去銜魚，鳥也死在上面，聯合國在1990年推動，但孟子在西元前3、4百年就在講了，周朝的法律規定，抓到的魚小於一尺要丟回去，那時的一尺大概22公分，也不算太小，顯示老祖宗對環保有一套看法。

馬英九提到，劉兆玄在文總會長任內做成中華語文大辭典，是第一部把正體漢字跟簡化字在一起的書，2本5千頁，收了1萬2千個漢字，一共10萬個詞條，這是文化貢獻上的非常重要的事，也是他2008年競選總統時的政見，以前還被笑又不是競選孔孟協會理事長，幹嘛做字典，但他考慮是文化本位，不是政治本位。

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