南下助韓國瑜替朱立倫2020鋪路 李四川：我沒那麼厲害

2018-12-16 14:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長朱立倫的左右手、副市長李四川證實將出任高雄市副市長，外界認為是為了朱立倫2020總統大選鋪路，鞏固高雄選情。李四川今天接受本報記者電話專訪時表示，「我沒那麼厲害啦！」只希望複製新北成功的經驗，協助高雄市政推動。

李四川表示，他是屏東小琉球出身的漁家子弟，40年前他就讀台北工專（今國立台北科技大學）後，一路都在北部當公務員，說實話和高雄沒有特殊淵源，過去他和韓國瑜也沒有互動，韓打了好幾通電話找他，因為是不認識的電話號碼，所以都沒接到，後來韓國瑜的女兒韓冰輾轉透過秘書聯繫上。

李四川說，和韓國瑜見過幾次面後，他認為韓是一位很坦誠、熱心的人，尤其韓國瑜對於農漁民的經濟非常重視，提出協助農產品外銷的方法，他被韓的誠意打動，詢問朱立倫的意見後，獲得朱大力支持，希望他全力協助韓國瑜，畢竟韓離開公務體系已久，立即籌組小內閣不容易，因此昨天才決定答應韓國瑜的邀請，沒想到消息傳得這麼快。

外界預料李四川在朱立倫卸任後，應會跟隨朱打2020總統大選，此次李四川南下助韓國瑜，外界解讀是替朱的2020鋪路，在高雄建立灘頭堡並開拓人脈，鞏固選情。

李四川回應，「我沒那麼厲害啦！」政治之路從來就不是他的生涯規劃，當初擔任國民黨秘書長，「完全是一隻誤入叢林的小白兔」。他說自己對高雄不熟悉，光是認識人脈就不知道要花多少時間，1年恐怕都還不夠，並強調選舉不重要，他能夠發揮「剩餘價值」，做好施政建設才是重點。

李四川表示，他希望把新北市成功的市政經驗帶到高雄，包括公共托育中心、公共托老中心、有機營養午餐及幸福保衛站等，協助新北市和高雄市的城市交流更緊密，並加強觀光行銷，把高雄的路平做得更好，需要局處協調的工作，是他擅長的事情。

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