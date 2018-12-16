打壓新聞自由？ 立委爆公懲會去函媒體要求報導下架

2018-12-16 14:38

〔記者謝君臨／台北報導〕司法院公懲會打壓新聞自由？國民黨立委吳志揚日前質詢時爆料，指工商時報報導，去年剛上任的公懲會主委石木欽，一上任就編列修繕辦公室的工程費用，15坪花了60萬元，後來貼皮顏色不滿意又打掉重做，再花5萬元，媒體有讓公懲會澄清，為何公懲會還去函要求下架，要求司法院副秘書長葉麗霞說清楚。

對此，葉麗霞表示，對於記者採訪此新聞的細節並不清楚，會再回去了解公懲會是否去函媒體，以及去函內容為何，再向吳志揚報告。

立法院司法及法制委員會13日審查刑事訴訟法第33條修正草案，由司法院副秘書長葉麗霞、法務部常務次長張斗輝列席報告並備質詢；然而，立委吳志揚質詢時，則把焦點放在司法院公懲會是否打壓新聞自由。

吳志揚質詢說，司法院公懲會是公務員被處分時的重要單位，自己必須行得正，但他卻接獲消息指出，工商時報10月16日報導，去年底剛上任的公懲會主委石木欽，一上任即編列改善首長辦公室的會勘及工程費用，15坪花了約60萬元，完工後又因為貼皮顏色不滿意打掉重做，又花了5萬元。

吳志揚表示，此新聞記者依照爆料內容報導，且有讓公懲會回應，強調「並無此事」，報導持平，有給公懲會說明機會，但是後來這則新聞很快遭到下架，記者詢問原委後，得知公懲會有去函，媒體擔心被告，害怕招惹司法，所以撤下新聞；吳強調，媒體本來就要監督，公懲會怎會做此事，究竟有無去函？

葉麗霞回說，對此事並不清楚，就記者採訪過程她不是很了解，不過在預算編列上，今年度要執行的，須在前一年就報上來，會回去了解詳情，再向吳報告。

吳志揚強調，這是可受公評之事，檢舉人不滿，覺得是浪費，不管怎樣這不是假新聞，是真新聞，如果是惡意亂寫提告沒問題，但人家已經讓你澄清了，為何還要去函要求下架？要求公懲會不准打壓新聞自由。

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