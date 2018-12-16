開放會議槓文化部 柯P：讓大家知道誰卡誰

2018-12-16 14:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕總統蔡英文、台北市長柯文哲「蔡柯會」中，柯就大巨蛋疏散空間難題，向中央求助，但遭文化部回嗆。柯文哲昨抱怨「跟老闆講完，底下夥計沒有一個要聽話的」，跟蔡英文「講了也沒用」，北市府發言人劉奕霆昨更強調，日後北市府和文化部的相關會議，將比照日前與總統的見面，全程開放媒體錄音、錄影，以便民眾了解。

柯文哲今早出席民間舉辦的「公益性趣味科學實驗演示及闖關活動」後接受媒體聯訪，對於藍綠議員在蔡柯會後都批他把大巨蛋問題丟給中央，他重申，那天跟小英總統已經講得很清楚，這是歷史共業，因為「選在那邊不是我決定的，樓地板面積蓋這麼滿也不是我決定的」，現在已經蓋下去了，要拆也很困難，就變成要用基地外的空間解決疏散問題。

柯指出，大巨蛋的北邊是台北機廠、南邊是國父紀念館，這是歷史共業，他把問題講出來了，看中央要不要幫忙，就這樣。至於中央有沒有辦法解決這件事情，柯只攤手說：「台北機廠跟國父紀念館都不是台北政府管的啊！」

由於接下來和文化部的會議全程開放錄音、錄影，頗有「槓上」意味，柯則解釋，市府媒體組問他有爭議怎麼處理，他覺得還不簡單，就是公開透明，與其事後大家再放話，乾脆全程錄影，讓大家知道誰卡誰。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/