義務役退場》同梯要退伍了 他們「簽下」轉服志願役

2018-12-16 13:54

〔記者涂鉅旻／台中報導〕一年期義務役男將在本月26日前全數退伍，但仍有部分義務役男經過長考，決定「簽下去」轉服志願役。現擔任食勤兵工作的陸軍104旅一兵陳聖福、張隆旭，每日在伙房辛勤工作，為施訓、受訓官兵準備豐盛菜餚。兩人皆表示，國軍薪水、福利皆不錯，因此決定轉服志願役繼續學習、發揮所長。

陳聖福在入伍前曾為棒球健兒，左撇子的他，曾在國中、高中棒壇擔任投手，現則卸下手套，拿起鍋鏟，在大鍋前熟練地翻炒一道道佳餚。他受訪表示，他剛加入食勤兵行列時，對料理還不熟悉，就會請教學長，現已擔任此工作超過一個月，已知道如何烹調大部分的菜餚。

陳聖福也說，他國、高中參加棒球隊，體驗的團體生活，讓他可以適應軍旅生活，且他的堂弟也在當兵，曾聽其分享軍旅生涯，入伍後發現環境不錯、可以適應，且薪資、福利都比較好，因此決定「簽下去」。

具備餐飲從業背景的張隆旭則表示，他一開始就選擇想要轉服志願役，因為國軍薪水較高、工作穩定且福利不錯，加上過去在餐飲業有工作經驗，也讓他可以在軍中食勤兵的職務上發揮所長。雖一開始因備料、烹調數量的不同，有些不太適應，但跟著學長學習，漸漸習得巧妙地將各式食物煮得美味之方式。

不同於陳聖福、張隆旭，二名義務役下士葉紹庭、李亞哲則選擇服完役期後，邁入人生下個階段。

擔任班長的葉紹庭在採訪當天，帶領甫入伍的志願役士兵參加手榴彈投擲課目，除紀律嚴明地帶隊、分組，亦細心地告知士兵須注意事項，甚至親自示範手榴彈投擲。他受訪表示，雖有人說當義務役浪費時間，但他認為不然，認真投入，也可習得一些外面無法習得之事。

和葉紹庭「同梯」的李亞哲，在採訪當日則帶新兵打靶，他仔細地檢查即將上靶台的士兵，是否確實穿好防彈背心。他認為，班長的工作為教導士兵，並用現代化方式帶兵，也要避免因為過於嚴肅失去意義，對他而言，能看到受訓的官兵平安退伍，就是最大的目標。

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