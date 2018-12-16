早起爬山拚選戰 王義川：推動捷運上大坑

2018-12-16 13:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第五選區（北區、北屯）立委補選參選人王義川，展現年輕活力，今日一大早到大坑9號步道爬山，獲民眾熱情回應，王義川表示，擔任中市交通局長時就規劃捷運綠線延伸到大坑，盼新市府重視，未來若能進國會，將全力促成捷運到大坑建設，讓大坑好山好水被更多人看見。

王義川一早6點從9號步道出發爬山，跟山友互動爭取認同；逢假日人潮眾多，王義川沿途獲得不少民眾熱烈歡迎，更有攤商、民眾肯定他年輕有活力，王義川說，他大學時期是田徑隊的成員，對運動不陌生，也強調，從民眾的回應顯示北屯北需要有一個新的行動立委。

王義川在市議員曾朝榮的陪同下至觀音亭參拜，祈求能夠有機會繼續為市民服務。

王義川說，投入選戰最主要關鍵就是台中捷運，他也會守護捷運及軌道建設，其中綠線延伸到大坑也是他的重要政見，因為到大坑來爬山的民眾多數都是開車或騎機車，在交通上不是相當便利，因此他也在交通局長任內提出將捷運綠線延伸至大坑，增設的2站預計延伸2.49公里爭取到預算68.1億元，也已送進交通部進行相關審查。

王義川說，交通部原定應該在12月12日進行綠線捷運延伸大坑審查會，因新市長上任後對於台中市的軌道運輸有不同的看法，交通部也因此取消審查，待新市府確定立場再重新送出報告。

王義川呼籲新市府盡快將報告重新送進交通部，延續這項好不容易爭取到的政策，讓市民、山友到大坑爬山有便利的交通系統可以搭乘。

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