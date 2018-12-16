李四川回高雄 侯友宜這麼看...

2018-12-16 12:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市準市長侯友宜今天被問到現任副市長李四川即將接任高雄市副市長，侯友宜說，這件事情有與他聊過，李四川是新北市專業的工程人才，他本人也想回南部與故鄉人一同打拚，且南部北部的市政建設本來就需要並肩作戰，「四川兄到南部去，對我來講也是非常大的一個幫忙。」

侯友宜強調「國家人才為國家所用」，至於這樣的安排是不是為朱立倫2020總統大選鋪路，侯友宜說，一切以市政建設為主，把市民的需要做出來，讓市民有感才有意義，如果滿腦筋都在選舉，那絕對不是好事，「好好替市民做事卡實在。」

外界也關心侯友宜的市政團隊是否擔心找不到人才，侯友宜說，人才都是為國家所用，團隊是合作的，不是個人的英雄主義，不會因為某一個人改變一切，團隊講求紀律合作 ，全心全意為市民達成一個目標，所以大家一起合作才是最重要的。

對媒體提問未來是否會有「韓侯會」，侯友宜說，未來兩市要加強合作，而且他選前的政見承諾不只是台中高雄，還有其他許多縣市都有合作項目，選戰過程他也去過彰化、宜蘭等縣市，台灣很小，大家一起為市民做事，不分你我最重要。

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