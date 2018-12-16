花蓮新舊任縣長交接 蔡碧仲：延續縣政推動

2018-12-16 12:05

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣代理縣長蔡碧仲及團隊將於24日結束代理任務，新任縣長徐榛蔚25日上任，當日確定將由秘書長顏新章交接印信。蔡碧仲表示，已責成副縣長張垂龍指示各局處首長向新任縣長簡報重大縣政事項，務必延續「縣政推動」，無縫接軌。

蔡碧仲9月17日正式代理花蓮縣長，明將滿3個月，代理期間恪守「依法行政、行政中立」，期許能夠百日革新，並重新檢視前縣長傅崐萁過去任內大推的多項縣政，包括停辦升旗典禮、秋節白米外包裝及親送，理想大地案送政風處調查與「青年安心成家住宅專案」、「日出香榭大道」，並責成社會處確實轉達0206震災災害捐款管理委員會，盡速公布震災善款明細。

針對25日新任縣長徐榛蔚宣誓就職典禮籌備及相關交接事務，蔡碧仲也交由副縣長張垂龍指示各局處首長執行，並請回任行政院東服中心副執行長李旭寧，繼續協助花蓮縣府與中央各部會聯繫，讓縣政建設無縫接軌、順利推展。

張垂龍表示，有關青年住宅興建案，在3105戶青年住宅登記保留戶資格審查中，合乎資格者有894戶，建設處將通知繳納保證金，其餘尚未確認資格者也將儘快完成確認，務必加速完成所有登記戶的資格及購買意願調查。

他說，關於日出香榭大道工程，建設處已於11月28日提送細部設計核定版至觀光局，11月30日上網公開招標，並將於12月24日開標，如果24日未能招標出去，預計將會於明年1月3、4日第2度招標，屆時應該就會決標；上級補助款保留沒有問題，東服中心副執行長李旭寧將繼續協助縣府與中央國發會、觀光局等部會聯繫。

由於0206震災災害捐款管理委員會會議訂於12月20日召開，蔡碧仲已請社會處確實轉達縣民希望縣府公布震災善款使用明細，盼委員從善如流，將善款細目供大眾檢視，並提醒社會處於會議召開前，將相關資料備妥提供予委員。

新任縣長徐榛蔚25日宣誓就職相關作業，當日將由秘書長顏新章交接印信，暫定上午9時在縣府大禮堂舉辦宣誓就職典禮；下午於花蓮小巨蛋舉行新任縣長就職演說。

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