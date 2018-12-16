盧秀燕公布13位局處長名單 強調重用在地人

2018-12-16 11:54

〔記者張菁雅／台中報導〕準台中市長盧秀燕今日公布第4波人事名單，共有13位局處長，有從中央借將、台中市政府團隊內升、回鍋任職及從學界、業界挖角。盧秀燕表示，台中人才濟濟，市府小內閣最大特色為在地人居多，局處長們對台中有感情，一定會好好做事。

盧秀燕今日一口氣公布13位局處長名單，分別為民政局長吳世瑋、社會局長李允傑、交通局長葉昭甫、建設局長陳大田、勞工局長吳威志、農業局長蔡精強、地政局長吳存金、消防局長曾進財、環保局長吳志超、衛生局長曾梓展、水利局長范世億、運動局長李昱叡、原住民族事務委員會主委林益陸。

盧秀燕說，市府團隊成員多元化，有從中央借將、有內升的、有重出江湖，也有學者及各行各業佼佼者；而不管他們來自哪裡，最大特色是在地人，台中市是全國人口第2大城市，人才濟濟，用在地人是愛自己的城市，市府也以身作則，創造就業機會，另外，他們生活、工作在台中，對這裡有感情，一定會好好做事。

13位局處長中，水利局長范世億現為農委會水土保持局保育治理組組長，運動局長李昱叡現為教育部體育署科長，兩人均是向中央借將。

建設局長陳大田現為台中市政府參議，地政局長吳存金現為副局長，消防局長曾進財現為副局長，3人均從市府內升。

另外，農業局長蔡精強在前市長胡志強市府團隊時即為農業局長，現在回鍋續任。原民會主委林益陸也曾任台中市政府原民會第一任主委。民政局長吳世瑋擔任過台中市政府建設局長、北屯區長，對市政相當熟悉。交通局長葉昭甫則曾任台中市政府交通局專門委員。

至於外界關心的環保局長，則由逢甲大學理學院院長、環境工程與科學系專任教授吳志超出任。其他學者出身的有社會局長李允傑、勞工局長吳威志。衛生局長曾梓展則為開業醫師、中華民國診所協會全國聯合會榮譽理事長。

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