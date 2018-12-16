「攤販之子」出任中市社會局長 李允傑：有意義的挑戰

2018-12-16 11:49

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕準台中市長盧秀燕今天公布新一波小內閣人事名單，社會局長確定將由前青輔會主委李允傑出任，李隨後透過臉書對外分享將接任新職的心情說，「社會局工作可說是包羅萬象，從1歲到100歲的市民，都是我們服務的對象，對我來說，是一個非常有意義的挑戰。」

54歲李允傑是嘉義人，出身清苦，父親是基層軍人，母親在嘉義公園擺攤賣香腸和飲料補貼家用，他從讀國中開始，每天下課就到公園幫媽媽搬冰桶，以出身「攤販之子」的基層家庭，力爭上游。

李允傑嘉義高中畢業，拿到台大政治系學士、碩士，後來到美國取得北卡羅萊納公共政策博士，學成歸國後，曾任職研考會、陸委會、台灣經濟研究院副研究員、空大副教授、教授、前青輔會主委等職。

李允傑參選2018國民黨嘉義市長黨內初選失利後，仍馬不停蹄全力投入輔選工作。李說，除了在嘉義做輔選志工，擔任議員參選人主委或總顧問，有雙北、台中、高雄的好朋友參選市長或議員，只要開口需要我幫忙，我都會盡量抽空站台助講，也因此輔選足跡遍及了許多城市！

李允傑說，幾天前，我收到了準台中市盧秀燕市長誠摯的邀請入閣，幾經思量，被盧的熱情、理念與誠意感動，同意出任社會局長。

他說，曾在東海大學教了19年的書，期許自己有中央部會的歷練後，對於地方城市治理也能夠有深度參與機會，秉持「主動服務、感動行銷」的信念，熱情付出，積極奉獻。

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