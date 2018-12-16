「柯家軍」陳思宇選立委 蔡壁如：有信心、有可能

2018-12-16 09:09

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市第二選區立委補選開打，登記參選者包括民進黨北市議員何志偉、國民黨北市議員陳炳甫、以及「柯家軍」北市觀光傳播局長陳思宇，藍綠白三方繼續較勁。台北市長柯文哲心腹、北市府顧問蔡壁如今天說，對陳的選情「一定要有信心啊，有可能的」，她也提到「三組人真的很強，各據山頭」。

北市府顧問蔡壁如、北市觀傳局長陳思宇、立法委員吳思瑤、北市體育局長李再立今天上午共同出席「大屯山超級馬拉松挑戰賽」開跑前活動。

談到今天為何出席活動，蔡壁如受訪表示，她跟鄰近的林泉里長熟識，日前北投眷村中心新村開幕時候，有幫他們推廣眷村文化，所以也和台北市眷村心文化協會執行長張中模熟識，「是他們邀請我來的」。

對於登記參選北市第二選區立委補選的陳思宇的選情，蔡說，「加油就好啦」；談到日前傳出柯文哲拍板由蔡壁如出任陳思宇競選團隊總顧問，蔡說，如果自己還是回市府上班，應該不可在選舉活動中掛名，私底下有能幫忙的地方幫忙就好，時間就是假日吧。

談到對陳的選情是否有信心，以及市長曾說可能這一戰就像甫落幕的市長選舉一樣，不是險勝就是險敗？蔡說，一定要有信心啊，有可能的，她也提到「三組人真的很強，各據山頭」。而陳思宇日前登記參選，因暗諷對手是「連勝文們」，引發批判，蔡緩頰說，「年輕人就是容易常常講錯話，看看就好」。

至於北市府18日小內閣總辭，人事異動尚未底定，蔡表示，她都在休假，完全不知道，柯有時候會透過line談一些事情，但是完全沒討論相關事務，且人事是市長權限，不宜多加討論，強調柯不曾跟她討論過此事。

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