韓國瑜找葉匡時、李四川當副手 網酸馬時代舊官僚找出路

2018-12-16 00:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市新科市長韓國瑜接連挑選葉匡時、李四川這兩位「老藍男」當副市長，網友狂酸根本是馬英九執政時代舊官僚找出路，且差一個洪秀柱，就可以湊成「換柱事件」。

葉匡時曾在馬政府時代擔任交通部部長、李四川也擔任過國民黨祕書長、行政院秘書長。

對於韓國瑜挑選副手的眼光，網友普遍不看好，認為「根本馬時代舊官僚找出路」、「 說不分藍綠結果只有藍」、「馬英九原班人馬」、「這些人都不是高雄在地人， 根本酬庸」。

也有網友翻舊帳指出，只差一個洪秀柱，就可以湊成換柱事件。

根據本報於2015年10月23日的報導，特偵組辦國民黨「柱下朱上」是否有「搓圓仔」的犯罪行為，有媒體名嘴在電視上指稱，國民黨秘書長李四川曾給前國民黨總統參選人洪秀柱的顧問、前交通部長葉匡時一張3千萬元支票，要求轉交洪秀柱，影射「搓圓仔」。

葉匡時則在臉書上澄清，指這筆錢只是選舉補助款，而且早被洪秀柱退還，希望謠言止於智者。

葉匡時當時表示，洪秀柱承諾過選舉不拿國民黨補助經費，但之前隨選戰節奏，原有募款出現不足之虞，經他與洪秀柱及黨部多次協調後，決定洪辦先向黨部借支經費，待選舉過後再由候選人的選舉補助款歸還黨部。

葉匡時解釋，李四川是在2015年10月5日交付他一張3千萬元支票，抬頭是洪秀柱政治獻金專戶，必須由洪秀柱親自簽收，但當天下午他要交付該支票給洪時，洪認為自己當時面臨候選人身分被挑戰，不宜收下這張支票，等待候選人身分不再被挑戰後再拿，因此當天傍晚他就將這張支票退還給國民黨行管會主委林佑賢。

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