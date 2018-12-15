熱臉貼柯P冷屁股！ 王世堅：「蔡柯會」傷透我們的心

2018-12-15 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文與台北市長柯文哲13日同台上演「蔡柯會」，對此，台北市議員王世堅指出，柯文哲參加「蔡柯會」只是為了消遣蔡英文總統，賺取自己名聲，並認為蔡英文根本是「熱臉去貼柯文哲冷屁股」，傷透了民進黨支持者的心。

王世堅昨天（14日）在臉書發文說，柯文哲的個性就是欺善怕惡、遇強則弱、遇弱則強，柯文哲握有權力卻不是保護市民，反而與財團、中國勾結。他也認為，柯文哲就像是「過期的鮮奶」，民進黨不能向民眾聲稱過期鮮奶，會好過國民黨的毒奶，也不能因為選舉被柯文哲政治綁架、感情勒索。

王世堅認為，民進黨2018年縣市長選舉敗選是事實，理當深刻檢討，但檢討必須對症下藥，不能病急亂投醫，「蔡柯會」難道是向支持者宣稱「柯文哲是民進黨救世主」？這結論民進黨支持者是無法接受的。

王世堅指出，柯文哲過去密會富邦蔡明忠、遠雄趙藤雄、國台辦主任，沒有一次公開透明，這次卻為了消遣蔡英文總統、賺取自己名聲，要求蔡柯會必須公開透明，更顯示出柯文哲人格的惡劣，而蔡英文熱臉去貼柯文哲冷屁股，更傷透了民進黨支持者的心。

王世堅最後也呼籲蔡英文要懸崖勒馬，「姚人多貴為國師卻都有糊塗的時候，蔡英文總統一定要聽取民進黨基層的聲音！」

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