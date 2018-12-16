豬瘟防疫藍委、統媒扯後腿 他分析：在幫中國打統戰！

2018-12-16 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕防堵中國的非洲豬瘟疫情入侵台灣，防疫工作已提升為國安層級，不過，日前卻有媒體錯誤報導中國豬肉的處理方式；也有立委、媒體檢討「豬瘟警報」防疫簡訊。對此，臉書粉絲團「不禮貌鄉民團」指出，其實這些行為後面都是同一個目的：「幫中國打統戰、侵略台灣」。

追蹤與按讚人數共超過35萬人的臉書粉絲團「不禮貌鄉民團」在昨天（15日）發文說，有些親中的統派媒體，一直唱衰政府的防疫政策，先是有電視台吹捧中國香腸多美味，更有網路媒體吐槽防疫簡訊，說其中提到的「罰款100萬元」是假消息，以此降低大家的警戒心。「不禮貌鄉民團」指出，其實這後面都是同一個目的，就是為了2020總統大選做準備，想要「幫中國打統戰，侵略台灣」。

「不禮貌鄉民團」分析，若豬瘟攻陷台灣，豬隻會大量死亡，豬農的生計將大受影響，接著所有食物幾乎全面漲價，以口蹄疫的標準來看，一年至少將影響2000億產值。接著一旦台灣被認定為豬瘟疫區，包括歐美、東南亞、日本、美國等各國，將不會接受台灣的豬肉出口，到時候只剩同樣是重疫區的中國，會以「救世主」姿態打開大門，成為台灣肉品出口大宗。

「不禮貌鄉民團」指出，到時候，那些被中國收買的媒體，就會開始幫中國發聲，逼迫政府簽下更多交流協議，最後台灣執政者就只能回到馬英九時期的親中路線，而不親中的政府東西就賣不出去，引來民間怨聲載道，到了2020，中國屬意的人選與政黨，就會站出來競選台灣總統，一切都是那麼順理成章。

「不禮貌鄉民團」也指出，難道大家都不懷疑「那些阻擋防疫的藍營立委，難道不吃豬肉嗎？」別傻了！就在我們不斷忙著宣傳怎麼拯救豬農、抵擋豬瘟的時候，這些立委和媒體早就在為總統大選做準備了，等到他們獲得執政權，再高價的外國豬肉對他們說，也不是問題，只是老百姓就要自求多福了！

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不禮貌鄉民團全文

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