陳其邁現身擁抱力挺 郭家肉粽老闆：真的很感動！

2018-12-16 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市鹽埕區老字號的「郭家肉粽」接到韓國瑜粉絲訂單後，老闆表明自己其實挺陳其邁，沒想到肉粽店慘遭韓粉洗成1星評價，甚至還有人打電話騷擾辱罵。對此，陳其邁15日中午就前往郭家肉粽店力挺，並與老闆來個擁抱。肉粽店郭老闆對此直呼，真的很感動！

韓國瑜當選高雄市長後，韓粉向鹽埕區「郭家肉粽」下單，訂購200顆肉粽慶祝，於13、14日分梯發送。不過，肉粽店郭姓老闆接受媒體採訪時，尷尬笑說自己其實是挺陳其邁的，原本不想接此訂單，但「生意歸生意」，最後仍接單，沒想到肉粽店Google頁面事後慘被韓粉入侵、大洗1星評價。

陳其邁對此則認為，「吃肉粽好吃就去吃，不要分藍綠，我也常去吃很多美食，總不可能先問店家支持韓國瑜？還是支持陳其邁？」他15日上午前往鹽埕區的駁二藝文中心後，接著前往郭家肉粽，張開雙手給郭老闆來個大報，以實際行動替他加油打氣。

據《三立新聞網》報導，郭老闆看到陳其邁坐在旁邊一口接著一口吃著自家美食，忍不住把這幾天藏在心裡的委屈全部吐露出來，他說這幾天除了網路上被莫名其妙洗1星評價，甚至還有人打電話罵他「你幹嘛見不得人」，因此對於陳其邁現身店裡給他擁抱的舉動，不斷大讚很貼心，更直呼「我真的很感動！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/