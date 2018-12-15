吳寶春事件對比挺其邁肉粽店 他批：政治算計才是真的

2018-12-15 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市鹽埕區老字號的「郭家肉粽」接到韓國瑜粉絲訂單後，老闆表明自己其實挺陳其邁，沒想到肉粽店慘遭韓粉洗成1星評價。對此，「只是堵藍」臉書粉專拿先前吳寶春事件做比較，批評「什麼拚經濟都是假的，只有政治算計才是真的」。

韓國瑜當選高雄市長後，韓粉向鹽埕區「郭家肉粽」下單，訂購200顆肉粽慶祝，於13、14日分梯發送。不過，肉粽店郭姓老闆接受媒體採訪時，尷尬笑說自己其實是挺陳其邁的，原本不想接此訂單，但「生意歸生意」，最後仍接單。沒想到肉粽店Google頁面事後慘被韓粉入侵、大洗1星評價。

對此，「只是堵藍」臉書粉專說，吳寶春賣麵包賣到買豪宅還進軍中國，然後發聲明承認九二共識，表示自己對身為中國人感到很驕傲，遭台灣網友批評後，急忙找韓國瑜陪同召開記者會，然後許多韓國瑜的支持者排隊搶著要購買麵包，「而一個小商家賣肉粽，只因為沒支持韓國瑜，就被支持者霸凌要拒買讓他倒，韓這時就不經濟出來開記者會，只有政治考量」。

「只是堵藍」批評，從這兩個事件可以看出來，什麼拚經濟都是假的，只有政治算計才是真的。也希望網友們能幫「郭家肉粽」甜上5星評價。臉書「打馬悍將粉絲團」也酸說，「韓粉的雙重標準，真的好棒棒，支持九二共識，叫拚經濟，支持陳其邁，就要讓他倒店」。

郭家肉粽14晚間在粉專無奈發文說，只說挺民進黨陳其邁，就遭到各方韓粉的攻擊辱罵，真是莫名其妙，但也感謝媒體朋友及各方不認識的人來店加油鼓勵。

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