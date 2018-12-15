支持者架看板拱柯呈枋補選立委 動機傳聞是…

2018-12-15 21:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨立委王惠美12月25日就職彰化縣長，彰化縣4席區域立委將空出1席，依法必須補選，國民黨大選大勝，氣勢正旺，提名人選地方山頭勢力較勁，呼聲極高的前彰化副縣長柯呈枋是伸港鄉在地人，目前擔任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長，已有支持者主動為他架設10多面大型的問候看板，一來行動相挺，同時也向黨中央高層表明，地方有力人士支持徵召柯呈枋選立委。

即將補選立委的鹿港、和美區是國民黨鐵票區，和美區更是明顯，地方傳聞，這回，會主動出錢做問候看板、架設看板，幫柯呈枋打知名度的地方人士，極可能是個長期關心彰化政壇發展的商人。

據了解，這名商人有商業界的人脈，不乏是台商，平常即與國民黨政要人士互動頻繁，他們搶在國民黨未公布提名機制前搶先出手，要黨中央從善如流，不讓王惠美支持的人選浮上檯面，不讓王惠美勢力再擴大，力挺柯呈枋的動作已經說明。

這名商人否認看板由他架設，反倒說是伸港一名資深政壇前輩，這名前輩看好柯呈枋的做事能力、形象和年輕，是可提攜的對象，希望可以有真正伸港在地人立委產生，因而主動出錢架設看板。

對於支持者的相挺動作，柯呈枋今晚接受電話訪問時說，他擔任23年公職，服務民眾的工作，他做得很快樂，也很有成就感，媽媽和妻小都在家鄉生活，他每週往返彰化、台南兩地，彰化才是他的家，台南如同宿舍，家人希望他回來，他也很想回來，如果能讓工作服務熱忱與家鄉在地情感相互連結，讓他繼續做他喜歡做的事情，是再好不過的事，他也會全力以赴。

柯呈枋說，立委補選缺額要25日才會發生，還有10天時間，中央黨部提名機制才會明確，他已請人家側面了解黨中央立場和作為，他會審慎評估，儘快向大家表明最後的決定，他很感謝支持者相挺，他感激在心。

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