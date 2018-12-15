張泰山引退 「接棒」當盧秀燕第一位市政顧問

2018-12-15 20:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕職棒明星張泰山今天舉辦引退儀式，WBSC世界棒壘球總會發展委員會主席Angelo Vicini特地來台參加，邀請擔任迷你棒壘球的推廣大使，台中市長當選人盧秀燕受邀致辭，當場邀請榮譽市民張泰山，擔任上任後第一位市政顧問，請他繼續在棒球體育為台中台灣奉獻，張泰山允諾答應，獲得現場不少球迷吹哨慶賀。

張泰山在台中棒球場舉辦引退儀式，吸引眾多球迷到場為他送別與祝福，盧秀燕也到場為他加油打氣，感謝他在體壇的付出，她說，「你是我們的英雄！」引退雖然棒球生涯的某一個階段的結束，「你和我一樣要展開新的旅程」，接著邀請張泰山擔任市政顧問，請他一起為台中、台灣奮鬥。

盧秀燕也送上刻有「謝謝泰山，永遠的英雄」的球棒，張泰山與妻子與一雙兒女一起受證，他說，之前就曾獲得台中市榮譽市民，願意接受市政顧問的邀請，將會努力做這個工作。

張泰山說，看到這麼多球迷參加儀式很感動，「離開職3年，沒有想到大家沒忘記泰山！」很享受這個時刻。

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盧秀燕邀請張泰山擔任市長就任第一位市政顧問。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕與張泰山相見歡。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕與張泰見面擁抱。（記者蔡淑媛攝）

球星張泰山受邀WBSC主席Angelo Vicini邀請擔任迷你棒壘球的推廣大使。（記者蔡淑媛攝）

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