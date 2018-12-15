回批張善政與國際脫節 羅秉成：假訊息各國紛立法修法因應

2018-12-15 18:00

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院日前祭出規範假訊息的7項修法，前行政院長張善政今天在臉書發文抨擊，民進黨政府打假新聞的立法企圖，只會讓已經兵敗如山倒的民進黨，再多一個失分項目。打假新聞可以有許多運用網路技術的聰明手段，捨這些而不用，「透過立法絕對是最笨的作法」。奉勸民進黨政府懸崖勒馬，不要讓國際上笑我們是化外國度。

行政院今天傍晚則發布新聞稿回擊，政務委員羅秉成指出，遭受假訊息嚴重危害的歐美國家，在發現科技對於假訊息的防制有其限制之後，也紛紛立法、修法以因應。對於張善政所指「透過立法絕對是最笨的作法」，不僅已與國際作為脫節，恐怕也過度看好科技所能夠達成的效果。因此，行政院在防制假訊息的策略上，採取法制與科技並重，如此才能有效抑制假訊息的危害擴散。

羅秉成今天也特別錄製網路影片回應張善政。

張善政說，現在民進黨又怪選舉失利是因為假新聞盛行。所以，想出藉著打假新聞的名義，想立法箝制不利自己資訊的傳佈。「我只能說，打假新聞的立法企圖，只會讓已經兵敗如山倒的民進黨，再多一個失分項目，讓人對民進黨更失望」。

羅秉成則說，張善政104年擔任行政院副院長時曾說，「中國將台灣當網攻試驗場」，顯示張善政早已瞭解到問題的嚴重性，而這樣的問題至今仍然存在，並且隨著網路科技的發展越發嚴重，代表政府不得不嚴肅面對假訊息，以避免民主法治社會受到無可回復的傷害。

羅秉成指出，這次政院所提出的防制假訊息作為，聚焦核安、食安、災防等議題，多是民眾所關心重大議題，完全無涉政黨、沒有色彩，更不需要提出泛政治化的評論與指控。

羅秉成強調，防制假訊息需要政府、平台、民眾大家齊力來參與，也不需要泛政治化，大家同心合作，不製造假訊息、不轉傳假訊息、也不相信假訊息，守護言論自由，也一起增強對於假訊息的免疫力！

政務委員羅秉成防制假訊息說明影片點閱（行政院提供）

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