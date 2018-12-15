陳思宇辭職參加立委補選 議員爆：觀傳局同仁好開心

2018-12-15 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市第二選區（士林大同區）立委補選昨（14日）天登記最後一天，「柯家軍」台北市觀光傳播局長陳思宇上午前往登記，下午將準備好的辭呈遞出去，正式形成藍、綠、白三足鼎立的「三腳督」態勢。國民黨新科台北市議員游淑慧則爆料，「觀傳局同仁好開心，希望局長趕快去選，就此各奔前程不相送」。

陳思宇出身政治世家，父親為資深台北市議員陳建銘，她昨日上午10點半左右，在「學姊」黃瀞瑩、北市府發言人劉奕霆與市長柯文哲的幕僚「小牛」柯昱安等人陪同下，大陣仗前往台北市選舉委員會登記參選士林大同區立委補選。

陳思宇還特地穿上白襯衫，象徵「白色力量」，登記前還發表參選宣言，表示自己將不問藍綠、不問政黨，希望未來4年能終止政黨惡鬥，更高喊「我是陳思宇，我是白色力量，要讓白色力量在國會發光。」隨後便在下午正式遞辭呈。

對此，游淑慧在臉書爆料，「觀傳局同仁好開心，希望局長趕快去選，就此各奔前程不相送」，還直言「某些人也好期待，因為有機會又空出一個位子」。游淑慧今再度發文，提到陳思宇從市議員助理、前局長秘書一躍變成觀傳局長，「這個市議員是她爸爸陳建銘，這個前局長是她爸爸朋友簡余晏」，認為陳31歲就成為局長，待遇薪水過10萬、有特別費、駕駛、掌握數億預算。

游淑慧狠酸，「陳思宇有沒有自己求職過？有沒有丟過履歷書？畢竟，她連『前一份』議員助理工作都是靠爸爸！」，她最後更說，「過去在市政府的經驗，其實我是喜歡陳建銘市議員的親和和理性，所以對於陳思宇昨天的發言，想用她父親曾送她的一句話：『好自為之』」。

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