UNFCCC落幕 外交部：台灣減碳成果獲多國肯定

2018-12-15 16:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕「聯合國氣候變化綱要公約」第24屆締約方大會（UNFCCC COP24）14日在波蘭落幕。外交部今發布新聞稿表示，為讓國際社會了解台灣對抗全球氣候變遷所做的努力，會議期間規劃多項國際文宣活動，並獲得包含「南德日報」、「波蘭國家通訊社」等多家國際媒體報導，報導除指出台灣在減碳上的努力與成果，並為台灣無法參與UNFCCC抱不平。南德早報稱，台灣主動立法通過對抗氣候變遷的相關法律，「可以視為國際社會的模範國家」。

UNFCCC第24屆締約方大會（COP 24）12月2日至14日在波蘭舉行，外交部今年特地買下行經波蘭會場外的公車廣告，以明亮的大橘色，向各國出席者宣傳「因應氣候變遷，台灣能幫忙！」

外交部今並發布新聞稿表示，德國發行量最大全國性報紙「南德日報」於12月11日登載專文，為台灣無法在會場而必須於場外發聲抱不平，並強調台灣主動立法通過對抗氣候變遷的相關法律，「可以視為國際社會的模範國家」。

外交部說，「波蘭國家通訊社」的報導指出，雖然台灣因不受中國及大部分國家承認，且非聯合國會員國，代表團無法正式受邀出席會議，僅能參與場外活動，然而台灣「卻是這次卡托維茲峰會中能見度最高的參加者之一」，並對我政府自動公布減碳路徑圖表示高度肯定。

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