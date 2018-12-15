台東縣長黃健庭再發表新書 交棒饒慶鈴

2018-12-15 16:38

［記者張存薇／台東報導］台東縣長黃健庭即將卸任，他今天發表治理台東9年的新書《台東不一樣》，更把這本書交棒給議長饒慶鈴，黃健庭強調，台東9年來的改變不是一個人可完成，請大家支持饒慶鈴「堅持做對的事」，帶著台東繼續邁向國際級幸福城市。

繼《勇敢不一樣》後，黃健庭再度發表新書《台東不一樣》，他說，9年前接任縣長時，台東貧、病相依，壽命全台最短、收入墊底，他唯一目標是讓台東人過好一點的生活，因此，他喊出口號「把人帶進來、把東西賣出去」，不只高雄要做，其實台東早就做到了！台東也成為全台失業率最低的縣市、也大幅提高國際能見度。

他強調，台東的改變超乎他的想像，但這不是一個人可完成，而是與縣府團隊團隊、民間企業夥伴共同創造台東的改變。

黃健庭把新書交給饒慶鈴，他說，做對的事會面臨很大壓力及責難，希望饒慶鈴仍「堅持做對台東長遠發展有利的事」，饒慶鈴表示，今天從黃縣長手上接下9年翻轉台東的奇蹟見證，肩上重擔不可言喻，但她堅信，未來4年只要全心奉獻，以台東最大利益為考慮，台東精彩的故事可以再繼續續4年！

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