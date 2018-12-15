男大生造謠關西機場事件免罰 管碧玲痛批「輿論殺人」無罪

2018-12-15 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西機場今年9月初因燕子颱風侵襲而關閉，導致許多台灣旅客滯日，當時一名網友在PTT發文造謠「只有中國巴士才能進入機場內接駁」，並指責大阪辦事處態度差，事後大阪辦事處處長蘇啓誠疑似因壓力輕生；警方查出造謠者為台北大學一名游姓男大生，但法官勘驗證據裁定免罰。對此，民進黨立委管碧玲痛批，該判例就是「輿論殺人」無罪。

「這個判例就是『輿論殺人』無罪，自殺那個人，心生威脅，社會再亂，都不是心生威脅！」管碧玲在臉書心痛的說，游姓男大生自始至終否認是他貼文，既否認是他，也等於否認他沒有打那通「官員冷眼以對」的電話，那到底有沒有那通電話？真相石沉大海。

她表示，因為「馬王鬥爭」後，《通訊保障及監察法》修法，為保護人權，3年以上重罪偵查，才可以調通聯紀錄。游男涉及觸犯《社會秩序維護法》，是幾個月的輕罪，所以「不能調通聯紀錄」。犯罪者受到人權保護，蘇處長含冤莫白！「我總覺得，蘇處長含冤莫白，因此無法獲得褒揚，我一直追這個案子，目的就是完成家屬這個心願，無奈，結果竟然是這樣！」

關西機場9月4日因颱風關閉時，許多台灣旅客滯留在日本，事後一名PTT網友「GuRuGuRu」發文指責駐日本大阪辦事處態度差，台灣旅客必須靠著中國駐日使館派出的巴士才脫困，但事後警方查證並非事實。61歲大阪辦事處處長蘇啓誠則在9月14日清晨於大阪官邸自縊身亡，疑似和輿論壓力過大有關。

警方循線調查，查出造謠的網友「GuRuGuRu」為北大游姓男大生，將他移送法辦，儘管游男矢口否認「GuRuGuRu」是他的帳號，也否認PO文，但法官調查相關證據認定他就是以帳號「GuRuGuRu」發文的造謠者；不過該謠言不符《社會秩序維護法》中「足以影響公共之安寧者」的條件，因此裁定不罰。

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