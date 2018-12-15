羅淑蕾聲請下架「誰摔死了李新」 法院為言論自由全駁回

2018-12-15 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委羅淑蕾之前針對「誰摔死了李新」完整版影片發布聲明，指控該影片妨害名譽，且揚言要對分享影片的網友全面提告，此外她也曾向法院要求將所有影片、貼文刪除，不過全遭法官駁回。

綜合媒體報導，國民黨前台北市議員李新女友郭新政在李墜樓逝世週年上傳「誰摔死了李新」影片，引起廣大迴響，網友們紛紛質問「蕭夫人到底是誰」，而前立委羅淑蕾在片中被指控為案件關鍵人物，也被許多行動派網友洗爆臉書，讓她急忙隱藏相關貼文，並警告將對轉發影片者訴諸法律途徑，此外她還向法院聲請，要求「誰摔死了李新」粉專內容及YouTube影片須全部下架。

不過，臉書粉絲專頁「誰摔死了李新」稍早PO文表示，已收到法院判決書，基於言論自由的考量，羅淑蕾的訴求通通被法官駁回，所以這些影片仍可繼續播放。對此結果網友也留言，「向法院申請要求下架？怎麼都不出來說明清楚」、「本來就該這樣，現在什麼年代了，每個人都有言論自由好嗎？」、「太過分了，不出面澄清還要下架所有影片及內容，甚至要限制人民的言論自由！這個判決的法官應該要記大功！」

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