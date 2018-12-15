造謠男大生抓到了！謝長廷：總算還給蘇啟誠清白

2018-12-15 15:02

社會有必要在此事上學到教訓

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕散播「台客受困關西機場靠中國救援」假消息的造謠者抓到了，駐代表謝長廷15日表示，終於還給已故大阪處長蘇啟誠清白。他也表示，我們社會有必要在此事上學到教訓，不曉得是誰，到底有沒有這個人，講的是不是真的，也不知道他有沒有打這通電話，結果因為憤怒、咒罵，幾萬人對一個代表處群起攻擊，任誰都會受不了。

謝長廷今天出席客家委員會在駐日台灣文化中心舉辦的「台日作家談客家文學」座談會，他在會場外接受媒體訪問談及男大生造謠一事。

以最輕的罪嫌控告 只希望知道他是誰

謝長廷表示，他在上月蘇處長過世兩個月的時候，向司法機關提出檢舉，後來發現對方是一名大學生以後，就沒有再進一步追擊，他表示，自己是讀法律的，要找一個比較重的法條是很簡單的，但最後是以社會秩序維護法，以最輕的罪嫌控告他，只是希望知道他是誰，希望他出來，因為他在PTT裡面已經被禁止發言，他也都不出來，捅了那麼大的漏子，也鬧出人命也不出來解釋，經過法院調查確定就是這名男大生。

謝長廷表示，照男大生說他10日才離開關西，是不可能在9月4日被困在關西機場，被困在關西機場的是4日要回台灣或剛入境的人，男大生也否認打那個電話。謝長廷認為，我們社會有必要在此事上學到教訓，不曉得是誰，到底有沒有這個人，講的是不是真的，也不知道他有沒有打這通電話，結果因為憤怒、咒罵，幾萬人對一個代表處群起攻擊，任誰都會受不了。

謝長廷指出，因為也不知道有沒有這個人，結果也沒有人打過這通電話，他認為這是很危險的，對社會來講很危險、很脆弱，網路的一篇文章，也不知道這個人 是誰，大家都生氣的，攻擊、癱瘓代表處，這是不應該的，不過這也證明事實上蘇處長在過世的前一天，他還去找律師要找出這個人的通聯記錄，現在總算還他清白，因為根本沒有這通電話，這個都是假的。

男大生以「Gutuguru」代號，9月6日在PTT上旅日版發文指出，說他受困關西機場靠中國派車援助脫困，打電話到駐日大阪辦事處詢問，卻遭到不耐煩的態度應對。

網路散播假消息 引發令人遺憾的結果

關西機場營運公司的公關人員上月接受台媒訪問時也斬釘截鐵地說，9月5日當天除了該公司準備的25輛巴士，任何外車都不可能直接進入接人，中國領事館的車子是在外面等候接駁。對於蘇處長因為謠言中傷而輕生，這名公關人員也表示該公司感到非常遺憾，因為網路散播的假消息，最後引發這種令人遺憾的結果，雖然我們很希望傳達正確的消息，但因社群網路的普及，不見得都是正確的情報，有些還是很負面的情報，令人覺得很難過。

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