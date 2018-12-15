挺其邁就遭韓粉狂洗負評 郭家肉粽：真是莫名其妙

2018-12-15 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鹽埕區的老字號肉粽店「郭家肉粽」，因為接到韓國瑜粉絲訂單後，老闆表明自己其實挺陳其邁，就遭到韓粉在Google頁面狂洗1星負評。郭家肉粽昨無奈說，只不過說挺陳其邁，就遭到韓粉的攻擊辱罵，真是莫名其妙。

綜合媒體報導，韓國瑜當選高雄市長後，韓粉在郭家肉粽訂購200顆肉粽，慶賀韓國瑜勝選，招待民眾免費吃。郭家肉粽老闆坦言，自己因為挺陳其邁，還以為是詐騙集團，很害怕有人陷害，原本不想接下這筆訂單，但做生意歸做生意，最後還是接下。

不料老闆這番話激怒韓粉，有韓粉在網路上號召在粉絲專頁和Google地圖評論留下負評。對此，郭家肉粽昨晚在粉專上表示，只說挺民進黨陳其邁，卻遭到各方韓粉的攻擊辱罵，真是莫名其妙，感謝立委管碧玲晚間11時還致電關心，真的很感動，也謝謝很多媒體朋友及各方不認識的人來店加油鼓勵。

許多網友也留言相挺，「挺其邁何罪之有」、「現在不愛韓國瑜已經是種罪了」、「那些扛著韓國瑜的名號出來罵人真的是很沒水準，吃飽沒事做？」、「挺誰就被攻擊確實是莫名其妙」、「挺誰都有自由，不該受到霸凌，我們是自由民主的台灣」、「韓粉已經失控了...」、「老闆加油，我們在自己的土地，憑良心做著自己的事～那些流言蜚語就隨他們去吧！」

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